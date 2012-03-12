В Охотском море образовалась очередь из судов, ждущих помощи водолазов

В Охотском море сегодня утром начали операцию по освобождению траулера "Катаево" от намотавшихся на ходовой винт рыбацких сетей. В операции задействовано судно "Справедливый" Экспедиционного отряда аварийно-спасательной службы "Приморрыбвода".

"Катаево" освобождает водолазная группа, базирующаяся на "Справедливом".

Аварийная ситуация с траулером "Катаево", приписанным к порту Владивосток, связанная с намоткой сетей на винт, случилась 10 марта.

На сегодняшний день в Охотском море образовалась "очередь" из промысловых судов, ждущих помощи водолазов. Намотали капроновые сети на винты еще три судна, принадлежащие камчатским компаниям. Рыбакам приходится работать во льдах, в таких условиях намотка тралов на винты происходит регулярно, сообщает ИТАР-ТАСС. Освобождение ходовых винтов от намотавшихся на них прочных капроновых веревок занимает у водолазов обычно более суток, после чего траулеры снова уходят на промысел.