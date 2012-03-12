В Казани умер задержанный, попавший на операционный стол из отдела милиции

Житель Казани Сергей Назаров, который был госпитализирован и прооперирован после задержания в отделе полиции, вечером в воскресенье скончался. Он рассказал медикам об издевательствах над ним полицейских.

«Сергей, как нам сообщили врачи больницы N18, скончался в реанимации в 19:00 мск, не приходя в сознание», — сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» зять Назарова Шамиль, попросивший не называть его фамилию.

По его данным, в настоящее время в отделе полиции «Дальний», откуда С. Назаров был госпитализирован после задержания, идет проверка силами сотрудников Управления собственной безопасности УМВД РФ по Татарстану и СКР по республике.

Сегодня должна быть проведена патологоанатомическая судмедэкспертиза, которая должна дать ответ, что же произошло с Сергеем в отделе полиции.

Шамиль сообщил, что перед операцией Назаров успел сообщить врачам об избиении его полицейскими и о том, что четверо сотрудников отделения насиловали его бутылкой от шампанского.