В Брянске найдена коляска, из которой похитили 9-месячную девочку

9-месячная девочка пропала в Брянске. По данным пресс-службы регионального управления МВД по Брянской области, ребенка похитили около 17:30 у зоомагазина в доме № 33 по улице Пушкина в Володарском районе Брянска.

В ходе поисков ребенка, в которых заняты более 400 полицейских и добровольцы, в подъезде одного из домов была найдена пустая коляска-трансформер, вместе с которой похитили девочку.