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Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения девятимесячной девочки

12 марта 2012, 01:34 [ «Аргументы Недели» ]

Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения девятимесячной девочки
Фото с сайта primamedia.ru

По факту пропажи девятимесячной девочки днём в воскресенье в Володарском районе Брянска возбуждено уголовное дело по статье по статье 126 УК РФ - "похищение человека", - сообщил представитель УМВД региона.

Санкция по этой статье предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Руководитель пресс-службы УМВД региона Светлана Кокотова, сообщила, что весь гарнизон брянской полиции переведен на усиленный режим.

"Отрабатываем варианты с психбольными, цыганами. Начальник УМВД России по Брянской области генерал-майор полиции Валентин Кузьмин взял розыски ребенка на личный контроль",- сказала Кототова, передает РИА Новости.

"АН" писали, что коляску, в которой находился ребёнок в момент исчезновения, полицейские нашли в подъезде дома № 45 по улице Пушкина.

Темно-коричневая в бежевую полоску коляска-трансформер, в которой находилась девятимесячная девочка,  пропала около 17:30 мск воскресенья от зоомагазина в доме № 33 по улице Пушкина в Володарском районе Брянска. Женщина на минуту зашла в магазин, чтобу купить корм коту, а выйдя, не обнаружила коляску.

"Ребенок был одет в розовый комбинезон и белую шапочку", - говорится в сообщении УМВД региона.

Полицейские обращаются к жителям Брянска и прилегающих районов с просьбой сообщать известную им информацию об обстоятельствах этого происшествия в полицию по телефонам:

(4832) 74-20-23 (4832) 74-20-23, 66-72-66 или 02.

Анонимность и денежное вознаграждение гарантируются.

Принимаются все меры по розыску ребенка и человека, его похитившего. В разыскной работе задействованы кинологи со служебными собаками. Поиски будут продолжаться до тех пор, пока ребенок не будет найден, сообщает ведомство.

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