Полицейские нашли коляску, в которой находилась пропавшая 9-месячная девочка

В Брянске, в подъезде одного из домов сотрудники полиции вечером воскресенья обнаружили пустую коляску, которую ранее украли вместе с девятимесячным ребенком, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального УМВД.



"К настоящему времени в подъезде дома №45 по улице Пушкина полицейскими обнаружена пустая коляска, которую опознала мама пропавшей девочки", - сообщает полиция, передает РИА Новости.

В розыске ребенка принимают участие более 400 полицейских. Поиски будут продолжаться до тех пор, пока ребенок не будет найден.

"АН" писали, что около 17:30 мск воскресенья от зоомагазина в доме № 33 по улице Пушкина в Володарском районе Брянска пропала детская коляска, в которой находилась девятимесячная девочка.

Напомним, 1 марта в городе Почеп Брянской области пропала 11-летняя девочка. Спустя пять дней поисков ее тело обнаружили в одном из местных водоемов. Ребенок провалился в полынью и утонул.