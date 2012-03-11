"Большой Бог" унёс жизнь краснодарского альпиниста в Адыгее

В Адыгее спасатели обнаружили тело Евгения Гравера - туриста, попавшего под лавину на горе Большой Тхач, сообщил в воскресенье начальник отдела пропаганды и связи с общественностью МЧС по региону Сергей Сергеев.

Около 19.00 мск пятницы лавина у горы Большой Тхач накрыла двух мужчин. Одному из них - Александру Елисееву удалось выбраться, и он по мобильному телефону сообщил о происшествии спасателям, передает РИА Новости. В поисках были задействованы 34 спасателя. Елисеева обнаружили в воскресенье на гребне горы, он серьезно не пострадал.

Тело Евгения Гравера нашли в середине лавины, площадь которой составила примерно 200 на 250 метров.

"Его обнаружили после зондирования, то есть длинными шестами протыкали снег и ощупывали дно. Сейчас решается вопрос с вертолетом, чтобы доставить в станицу Даховскую и первого туриста, и тело второго", - сказал Сергеев.

Он также пояснил, что оба туриста из Краснодара, известны как опытные альпинисты, однако о своем походе МЧС они в известность не ставили.

Большой Тхач (2368 м.) — горный массив на водоразделе рек Малая Лаба и Белая, расположен на Западном Кавказе, на границе республики Адыгея и Краснодарского края. Часть горного массива, расположенная на территории республики Адыгея, входит в состав природного парка "Большой Тхач", включенного в 1999 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В переводе с адыгейского "Тхач" означает — "Бог".