В Кабардино-Балкарии автомобиль врезался в газопровод, подающий голубое топливо в поселок Янтарный Прохладненского района. Три тысячи человек остались без газа. Об сообщил руководитель пресс-службы УМЧС по КБР Мурат Апажихов.

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в 20:19 мск.

"Газ перекрыт, начались ремонтно-восстановительные работы", - сказал Апажихов, передает ИТАР-ТАСС.

Сведений о водителе и автомобиле, протаранившем газовод пока нет.

По данным синоптиков, температура воздуха в районе аварии сегодня ночью около 4 градусов мороза, в понедельник днем ожидается потепление до плюс семи.