Автомобиль врезался в газопровод, 3 тыс. человек остались без "голубого топлива"
11 марта 2012, 21:56 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]
В Кабардино-Балкарии автомобиль врезался в газопровод, подающий голубое топливо в поселок Янтарный Прохладненского района. Три тысячи человек остались без газа. Об сообщил руководитель пресс-службы УМЧС по КБР Мурат Апажихов.
Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в 20:19 мск.
"Газ перекрыт, начались ремонтно-восстановительные работы", - сказал Апажихов, передает ИТАР-ТАСС.
Сведений о водителе и автомобиле, протаранившем газовод пока нет.
По данным синоптиков, температура воздуха в районе аварии сегодня ночью около 4 градусов мороза, в понедельник днем ожидается потепление до плюс семи.