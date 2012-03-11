В метро поезда в сторону станции "Речной вокзал" идут с увеличенным интервалом
11 марта 2012, 21:34 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве поезда по Замоскворецкой линии столичного метрополитена в сторону станции "Речной вокзал" в воскресенье вечером идут с увеличенным интервалом.
На станциях "зеленой" ветки скопилось большое количество пассажиров, передает РИА Новости.
По громкой связи сотрудник метро предупреждает, что поезда в сторону станции "Речной вокзал" из центра следуют с увеличенным интервалом по техническим причинам. Интервал между поездами составлял уже порядка 15 минут.