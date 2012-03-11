В Вологодской области пропал 5-летний мальчик Роберт Ванинов

В Вологодской области четвертые сутки продолжаются поиски 5-летнего мальчика Роберта Ванинова, пропавшего в городе Вытерге 8 марта. В поиске ребенка задействованы 200 человек.

Мальчик живет в многодетной неблагополучной семье. По данным МЧС, в последний раз его видели 8 марта около 14 часов. По уточненным данным, он ушел из дома после ссоры с мамой, которая была в состоянии алкогольного опьянения. В десять вечера в квартиру, где жила семья, пришла бабушка Роберта и, не обнаружив внука дома, пошла его искать, пишут местные СМИ.

Волонтеры московского отряда «Лизаалерт» объявили набор добровольцев для поиска Роберта.

Как рассказал координатор отряда Григорий Сергеев, в поисках мальчика могут принять участие все желающие: «Нам нужны волонтеры для проверки и прочеса города и окрестностей. Мы сейчас готовы со своей стороны принимать звонки от людей, формировать из них отряды по городам Вологодской области». Телефон для связи: 8-960-290-09-99. Далее координаторы поискового отряда передадут данные о волонтерах в штаб МЧС, который создан в Вытегре, передает newsvo.ru.

По факту исчезновения Роберта Ванинова возбуждено уголовное дело по ст. 105 Уголовного Кодекса РФ «Убийство малолетнего».