Столкновения поездов на Транссибе: движение восстановлено (ВИДЕО)

В Еврейской автономной области на участке Транссиба, ранее парализованном из-за столкновения двух поездов, полностью восстановлено движение. Причиной происшествия назвали некачественную деталь тележки, изготовленную в украинском Кременчуге.

Около 17.30 мск "завершены ремонтные работы и открыто движение железнодорожных составов по второму, четному, пути на месте столкновения железнодорожных составов на станции Аур в Еврейской автономной области", — рассказали в пресс-службе Дальневосточного регионального центра МЧС России, передает ИТАР-ТАСС.

Чуть ранее было открыто движение поездов по нечетному пути.

ЧП произошло около девяти утра по местному времени (02.00 мск) возле станции Аур на Дальневосточной железной дороге. У грузового поезда лопнула боковая рама тележки, поезд начал сползать с рельсов, а в это время по параллельному пути шел еще один состав. Избежать столкновения не удалось.

С рельсов сошли двадцать пять вагонов и локомотив. Незначительные травмы получили машинист и помощник машиниста.

Из-за столкновения двух грузовых составов было приостановлено движение четырех пассажирских поездов.

"Пассажиры, направляющиеся из Москвы во Владивосток и обратно, с помощью автобусов были перевезены на станции Ин и Биробиджан, откуда продолжили свое движение по маршруту следования", — рассказал представитель ведомства. Еще два поезда были остановлены на станциях Волочаевка и Ин.