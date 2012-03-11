На Арбате в центре Москвы в воскресенье днём произошёл пожар в музейном комплексе "Дом Бурганова", где кроме постоянной экспозиции работ знаменитого российского скульптора и его детей - Марии и Игоря Бургановых, постоянно проводятся международные выставки.

Пожар произошел в воскресенье в пристройке к музею "Дом Бурганова".

"В стене пристройки было скрытое горение на площади 2 квадратных метра", - сказал собеседник агентства РИА Новости.

Он добавил, что в 15.33 небольшое возгорание было потушено.

Напомним, Московский государственный музей "Дом Бурганова" основан в январе 2001 г. Расположен в историческом центре Москвы в районе Арбата в Большом Афанасьевском переулке.

В коллекции музея представлены работы Александра Николаевича Бурганова, основателя музея, действительного члена РАХ, доктора искусствоведения, профессора "строгановки" и его детей - Марии и Игоря Бургановых.

Работы мастера находятся в коллекциях крупнейших российских и зарубежных художественных музеев. Среди его произведений - памятник А. С. Пушкину и Наталье Гончаровой на Старом Арбате, памятник Пушкину в Вашингтоне (первый в США), памятник американскому поэту Уолту Уитмену в Москве на территории МГУ, памятник русскому поэту-романтику В. А. Жуковскому в Баден-Бадене, приз А. Тарковского, вручаемый на Московском кинофестивале.

Основная экспозиция расположена на открытом воздухе в зеленой зоне отдыха на Сивцевом Вражке.