Пилот вернул самолет в Екатеринбург из-за вибрации двигателя
11 марта 2012, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]
Самолет авиакомпании "Руслайн", вылетевший в воскресенье в 12:30 местного времени из Екатеринбурга в Салехард, вернулся в аэропорт Кольцово (Екатеринбург). Пилот услышал вибрацию в одном из двигателей.
Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет. Всех пассажиров этого рейса в настоящее время пересадили на другое судно авиакомпании. Всего на борту находилось 46 пассажиров и 3 члена экипажа.