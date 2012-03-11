Пилот вернул самолет в Екатеринбург из-за вибрации двигателя

Самолет авиакомпании "Руслайн", вылетевший в воскресенье в 12:30 местного времени из Екатеринбурга в Салехард, вернулся в аэропорт Кольцово (Екатеринбург). Пилот услышал вибрацию в одном из двигателей.



Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет. Всех пассажиров этого рейса в настоящее время пересадили на другое судно авиакомпании. Всего на борту находилось 46 пассажиров и 3 члена экипажа.



