В Петербурге школьницу нашли под окном ее квартиры на 5-м этаже

В ночь на 9 марта в реанимацию одной из детских больниц Петербурга была госпитализирована девочка. Она находится в крайне тяжелом состоянии. Девчушка живет в одном из домов на Дачном проспекте вместе с бабушкой и мамой.

Мать проснулась ночью от того, что в квартире очень холодно и обнаружила открытое окно. Выглянув на улицу, женщина увидела дочку, лежащую на снегу.

Следователи в Петербурге проводят проверку.



