На Новорижском шоссе утром произошло пять ДТП, есть пострадавшие

В общей сложности повреждения получили более 35 автомобилей. Движение на отрезке, где произошли ДТП, в сторону Москвы затруднено. Все ДТП произошли около 10:30 на 14-м километре трассы.

В крупнейшей аварии пострадали сразу десять автомобилей. В результате одного из ДТП "Жигули" вылетели с трассы, автомобиль перевернулся. ДТП происходили на расстоянии от 100 до 200 метров друг от друга.

Несколько человек получили ушибы и травмы различной тяжести. О жертвах не сообщается.



