Под Вологдой более двухсот человек ищут пропавшего мальчика

Пятилетнего мальчика Роберта Ванинова, пропавшего 8 марта в городе Вытегра в Вологодской области, пока не нашли, поиски ведут все больше и больше людей. Мальчик ушел из дома около двух часов дня, поссорившись с пьяной матерью.

Вечером в квартиру Ваниновых пришла бабушка мальчика и не обнаружила ребенка, после чего начала его поиски в соседних квартирах. Ночью мама пропавшего мальчика обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время к поискам ребенка привлечено порядка 240 человек. Это сотрудники полиции, спасатели, волонтеры, кинологи. Кроме того, для обследования реки Вытегра будут задействованы три водолаза.

УМВД РФ по Вологодской области приводит описание пропавшего ребенка.

На вид мальчику 5 лет, среднего телосложения, рост 110-120 сантиметров, волосы темно-русые, стрижка короткая. Был одет в куртку болоньевую без капюшона синего цвета со вставками красного цвета, внутри мех, коричневую шапку, темные брюки, черные ботинки.

Правоохранительные органы просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Роберта Ванинова, позвонить в отдел полиции в городе Вытегра по телефонам: 8 (81746) 2-11-02, 2-11-61 или 02.



