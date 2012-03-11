Малолетние дети погибли в пожаре в Красноярском крае

9 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели двух малолетних детей 2009 и 2007 годов рождения, дети погибли во время пожара, произошедшего в частном деревянном доме в деревне Зарянке Назаровского района. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводится доследственная проверка.





Предварительно установлено, что мать погибших детей воспитывала их одна и часто оставляла их без присмотра. Накануне происшествия женщина пришла домой в состоянии алкогольного опьянения и легла спать. Проснувшись от резкого запаха гари и не найдя детей, она позвала на помощь соседей, но спасти малышей не удалось.

Установлено, что печь в деревянном доме была неисправна, и тепло поддерживалось с помощью самодельного обогревателя, который мать погибших детей сделала самостоятельно.