В Подмосковье на ледяной горке погиб ребенок

В Мытищинском районе Подмосковья ученик 6-го класса ударился головой об лед при спуске с горки. Несчастный случай произошел накануне днем на территории отеля "Артус" рядом с деревней Ларево.



12-летний мальчик был госпитализирован вертолетом МЧС в больницу Солнечногорска в состоянии клинической смерти, при оказании медицинской помощи мальчик скончался, сообщает ИТАР-ТАСС.

По факту гибели ребенка проводится проверка.

Еще один случай гибели ребенка при спуске с детской горки произошел 20 февраля в Москве. Трехлетняя девочка получила смертельную травму, катаясь с горки во время прогулки на территории детсада. По данным судебно- медицинских экспертов, смерть наступила в результате удушения. По этому факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.



