Под Биробиджаном столкнулись поезда, движение по Транссибу остановлено

Возле станции Аур Дальневосточной железной дороги на территории Смидовичского района Еврейской автономной области столкнулись в воскресенье утром два Два железнодорожных состава, перевозивших уголь.

В результате аварии пострадали два человека, 29 вагонов и электровоз сошли с рельсов, повреждено около 350 метров железнодорожного полотна и четыре опоры ЛЭП, пишет ИТАР ТАСС.

Никаких угроз возгорания нет, на место аварии уже прибыли спасатели, пожарные и психологи МЧС России, для устранения аварии пришлось перекрыть движение по Транссибу на этом участке. На восстановительных работах трудятся пожарный и восстановительный поезда железнодорожной станции Биробиджан-1.

Причины происшедшего пока не сообщаются. Следственная бригада Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР в ближайшие часы прибудет в ЕАО в район железнодорожной станции Аур и проведет расследование происшествия.





