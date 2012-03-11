Излом боковой рамы тележки вагона стал причиной столкновения поездов

Излом боковой рамы тележки вагона стал причиной инцидента, произошедшего сегодня на железной дороге в Еврейской автономной области. Эти данные получены от спецкомиссии по расследованию причин случившегося.



Сход грузовых вагонов произошел из-за излома боковой рамы тележки, изготовленной в 2010 году на "Кременчугском сталелитейном заводе, сам вагон принадлежит ОАО "ФинТрансГрупп" и в настоящее время арендован ОАО "СУЭК".

"В текущем году произошло уже 12 случаев излома боковых рам тележек грузовых вагонов. В 4 случаях тележки были изготовлены "АзовЭлектроСталью", еще 4 случая - "Кременчугским заводом",- отметили в РЖД, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ранее «АН» писали: В Еврейской автономной области утром в воскресенье произошло столкновение двух грузовых железнодорожных состава, перевозивших уголь, два человека пострадали

В настоящее время из-за аварии задерживаются четыре пассажирских поезда, следованием из Владивостока в Пензу и Москву и из столицы во Владивосток.

По факту аварии Дальневосточная прокуратура и Дальневосточное следственное управление СКР начали проверки.



