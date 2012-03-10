В Москве торговый центр "Щука" и станция метро Щукинская Таганско-Краснопресненской линии в субботу вечером заработали в обычном режиме. Неизвестный около 18.00 мск 10 марта позвонил по телефону 02 и сообщил о том, что в здании "Щуки" заложено взрывное устройство.

Из-за угрозы взрыва проводилась эвакуация посетителей торгового центра, расположенного рядом со станцией метро Щукинская. Стражи порядка эвакуировали 1300 посетителей и персонал ТЦ. Кинологи со служебными собаками проверили помещение торгового центра. Никаких следов взрывчатки они не обнаружили.

Сотрудники полиции ведут поиски телефонного террориста.