Альпинист разбился насмерть, очищая от снега крышу девятиэтажки

В столице Чувашии днём в субботу 28-летний альпинист, заключивший трудовой договор на очистку от снега крыши девятиэтажного жилого дома по улице Промышленной, 9 в Чебоксарах, сорвался и разбился насмерть.

При очистке крыши жилого дома от снега по улице Промышленной, 9 в Чебоксарах около 15.00 мск в субботу, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" .

По его данным, управляющая компания девятиэтажного жилого дома заключила договор с индивидуальным предпринимателем по очистке крыш от снега.

У предпринимателя работали два брата-альпиниста. При очистке крыши дома от снега один из братьев стоял внизу, наблюдал, второй работал на крыше.

"Около 15.00 мск 28-летний альпинист сорвался с крыши и скончался на месте. Следов борьбы на крыше не обнаружено. Основная версия - неосторожность альпиниста при выполнении работ. Будет также проводиться проверка, не было ли нарушений правил охраны труда", - отметил старший помощник руководителя СУ СКР по республике по связям со СМИ Олег Дмитриев, передает Интерфакс-Поволжье.

Назначена судебно-медицинское исследование тела погибшего. Следственные органы Чувашии проводят доследственную проверку в порядке ст. 144 и 145 УПК РФ по факту гибели промышленного альпиниста.