Саратовский суицид: 5 погибших, 11 раненых, 7 квартир выгорели до тла

Полностью выгорело семь квартир в жилом доме в городе Энгельсе Саратовской области. Причиной пожара стал взрыв бытового газа. Об этом сообщили в СК России. Там не исключают версию попытки самоубийства одного из жильцов, который включил газовую конфорку.

"АН" писали ранее, что возбуждено уголовное дело по факту взрыва и пожара в Саратовской области. Взрыв и последующий пожар произошли на улице 2-ой Микрорайон имени Урицкого в городе Энгельсе.

Пламя вспыхнуло моментально, в считанные секунды охватило пять этажей второго подъезда. Именно из него эвакуировали первые 28 человек, следом — весь дом. В соседнем детском саду был организован пункт временного размещения. С пострадавшими стали работать психологи.

В 10:00 спасатели заявили о трех погибших. Через два часа под завалами нашли еще два тела. Всего на месте ЧП обнаружены тела пяти человек – 50-летней и 62-летней женщин – жительниц указанного дома, а также еще двух женщин и мужчины. Удалось установить личности всех погибших в пожаре.

Пострадали 11 человек, в том числе, три ребенка. В настоящее время десять человек находятся в первой городской больнице Энгельса. Их состояние врачи расценивают как средней степени тяжести. Все они поступили с отравлением угарным газом.

Один мужчина находится в тяжелом состоянии, у него обожжено около 50% тела. Он направлен в Саратовкий ожоговый центр.

Жильцам тех квартир, что огонь не тронул, уже разрешили возвращаться домой. Людям, чьи квартиры разрушены, выделяют резервное жилье. На восстановление потребуется около двух месяцев.

На данный момент работы по разбору конструкций завершены. Жертв больше нет.