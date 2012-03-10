Скончался, не приходя в сознание, муж россиянки, погибшей от пожара в Бангкоке

В Таиланде в субботу в госпитале Клуинамтай Бангкока скончался, не приходя в сознание, иркутчанин, супруг Людмилы Бендера, умершей накануне в больнице после пожара в отеле Grand Park Avenue.

"Игорь Бадера 65-го года рождения, муж скончавшейся вчера Людмилы Бадера, умер сегодня утром, не приходя в сознание в одной из больниц Бангкока", - сказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Андрей Дворников, передает РИА Новости.

"АН" писали, что жительница Иркутска Людмила Бадера скончалась в больнице в пятницу. Из числа россиян, пострадавших при пожаре, в больницах Бангкока находятся еще два россиянина - это Евгений Серегин 1972 года рождения с ожогом гортани и Марина Черкашина 1958 года рождения, которая будет выписана из больницы в субботу, уточнил ранее консул.

Все остальные россияне, пострадавшие при пожаре, были выписаны из больниц в течение дня в пятницу, после того, как получили медицинскую помощь. По последним данным, всего пострадали не менее пяти россиян.

В пятницу двое из наших соотечественников уже вернулись в Россию.

Напомним, пожар начался около 01.00 по местному времени (22.00 мск) на четвертом этаже на 4-м этаже крупного гостиничного комплекса, в конференц-зале 15-этажного отеля Grand Park Avenue в районе улицы Сукумвит в отеле Grand Park Avenue. В гостинице - 221 номера.

Все российские туристы были застрахованы на 30 тысяч долларов по медико-транспортной страховке, плюс тысяча долларов — это юридическая страховка.

Ещё одна трагедия в Таиланде с гибелью россиянина произошла 8 марта на острове Пхукет.