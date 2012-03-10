Пожар со взрывом в поселковом магазине в Подмосковье: пять раненых

В Ступинского районе Московской области днём в субботу в результате пожара со взрывом газового баллона в поселковом магазине получили ранения пять человек. Об этом сообщили представители областного ГУ МЧС РФ.

"Произошел пожар в одноэтажном кирпичном нежилом здании магазина в поселке Белопесоцкий, Городищенское шоссе, владение шесть, Ступинский район", — рассказали в ведомстве.

"При прибытии первого наряда пожарных происходило открытое горение площадью 80 квадратных метров. В ходе тушения пожара произошел взрыв 50-литрового газового баллона, в результате которого пострадали пять человек", — со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ передаёт Интерфакс.

Представитель спасателей не уточнил, насколько сильные травмы получили пострадавшие вследствие инцидента, добавив, что в 16:11 пожар был ликвидирован. К тушению привлекались 16 единиц техники и 50 человек.