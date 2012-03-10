В Северном море у побережья юго-западной части Норвегии на мель село в ночь на субботу приписанное к порту Антигуа 123-метровое судно "Селина" с экипажем из 14 моряков, в числе которых — россияне, украинцы и филиппинцы.

"Селина" села на мель поздно вечером в пятницу примерно в 270 км к северу от Бергена. Причины инцидента пока остаются неизвестными. На борту судна находится 280 тысяч литров нефти и 67 тысяч литров дизтоплива. По словам Сунде, утечку топлива "подтвердить не удалось, но на воде появилась нефтяная пленка", сообщает ИТАР-ТАСС.

Как сообщил официальный представитель норвежских спасательных служб Нильс-Оле Сунде, никто из находящихся на борту не пострадал.

По данным властей Норвегии, пока угрозы затопления нет. Однако власти Норвегии не исключают, что, если погода в этом районе начнет портиться, танкер может затонуть.