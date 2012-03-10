Шторм в Средиземном море вышвырнул судно на рифы у берегов Сицилии

В Средиземном море в субботу проходит операция по спасению моряков. Грузовое судно сегодня село на мель у берегов Сицилии, сообщает со ссылкой на командующего береговой службой Италии Косимо Никастро.

Сухошруз, шедший под флагом Италии, попал на подводные рифы во время шторма. К спасению экипажа подключилась итальянская береговая служба и ВВС Италии, со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс передает Би-Би-Си. На данный момент на вертолетах удалось эвакуировать семь из 19 находящихся на борту моряков.

Весь экипаж судна состоит из граждан Италии. По предварительным данным, никто не пострадал. На борту судна груза нет.