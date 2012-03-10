По факту гибели туриста из Коломны в Хибинах следователи ведут проверку

На Кольском полуострове в Мурманской области ведется проверка обстоятельств гибели руководителя группы туристов из подмосковной Коломны Афанасьева, найденного мёртвым в в одном из ущелий горного массива Хибины.

"По предварительной информации, группа молодых людей из г. Коломны Московской области, не пройдя установленный порядок согласования маршрута с ГУ МЧС России по Мурманской области вышла в горы. По неустановленным пока причинам, руководитель группы туристов упал в горное ущелье. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", - сообщает в субботу областное издание "Мурманский вестник".

На место трагедии выезжали 2 группы спасателей ГУ МЧС России по Мурманской области.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту его гибели.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

"АН" писали, что 7 марта в одном из ущелий в районе перевала Ферсмана найден погибшим Афанасьев, руководитель турклуба подмосковной Коломны.