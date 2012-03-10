Неизвестные ограбили отделение Сбербанка РФ на западе Москвы

В ночь на субботу ограблено отделение Сбербанка РФ на западе Москвы, нападение совершено на отделение банка на улице 1812 года: ночью неизвестные проникли в хранилище и похитили крупную сумму денег.





Полицейские, прибывшие по вызову, установили, что злоумышленники отключили датчики охраны, после чего взломали замок в хранилище. Сумма похищенного устанавливается, передает РИА Новости.