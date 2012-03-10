Неизвестные ограбили отделение Сбербанка РФ на западе Москвы
10 марта 2012, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]
10 марта 2012, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]
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"Маленький Чернобыль": военные эксперты полагают, что в Северодвинске взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем?