Житель Свердловской области устроил взрыв, прикурив сигарету у плиты

Взрыв произошел сегодня ночью в частном жилом доме по улице Комсомольская в городе Арамиле (Свердловская область), пострадал один человек. Около трех часов ночи местный житель, поссорившись со своей супругой, решил покончить жизнь самоубийством.

Он открыл газ на кухне, а спустя непродолжительное время решил покурить, прикурив сигарету от конфорки. В результате произошло мощное объемное воспламенение - хлопок без последующего пожара. Пожара не произошло, только благодаря тому, что мощной взрывной волной была разрушена крыша дома и шлакоблочная стена. Бригада скорой помощи доставила Луговых с термическими ожогами лица и рук в местную больницу, сообщает «Интерфакс». После оказания первой помощи мужчина от госпитализации отказался.



