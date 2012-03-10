В Петербурге мужчину сбил мусоровоз

Перекресток улицы Савушкина и Карельского переулка. Пятница. Час дня. Дороги свободны, пробок нет.

Мужчина с сумками в руках переходил дорогу к трамвайной остановке. Тем временем, мусоровоз дал задний ход и угодил прямо в пешехода: от полученных травм пострадавший скончался на месте. ДТП случилось на глазах у многочисленных свидетелей.



- Все сразу же схватились за мобильники и начали звонить в скорую, - рассказала очевидец происшествия Евгения. – Однако медики не реагировали. Они приехали только спустя сорок минут. Мужчина корчился на асфальте, через какое-то время у него изо рта хлынула кровь. После получасовых мучений он скончался. Только после этого приехала медбригада и накрыла умершего пленкой. Петербуржцы оставляют гневные комментарий на форумах.



- Я был рядом с погибшим, когда он еще жив был, - пишет Владимир. – Такое впечатление, что специально долго ехали, может, не хотели, потому что знали о тяжелых травмах. Мужчину как в мясорубке перекрутило. Искренне соболезную родственникам.