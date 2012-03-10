В Адыгее спасатели ищут туриста

Подразделение спасателей МЧС РФ принимает меры для спасения туриста, оказавшегося под лавиной у подножия горы Тхач в Адыгее. Его напарнику удалось выбраться. Он позвонил по мобильному телефону спасателям и сообщил о случившемся.



К месту схода лавины, под которой оказался мужчина, направлены 14 спасателей Адыгейского поисково-спасательного отряда. Мужчины, которых накрыла лавина, приехали из Краснодара, при этом нигде не зарегистрировались и самостоятельно вышли в район горы Тхач, сообщает «Интерфакс».







