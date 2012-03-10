Площадь пожара в Ростове-на-Дону достигла 2 тысяч кв. м
10 марта 2012, 08:16 [ «Аргументы Недели. Ростов-на-Дону» ]
В Ростове-надо Дону сегодня утром разгорается пожар на складе обувной фабрики по адресу Девятая линия, 72. По данным МЧС по региону, жертв и пострадавших нет в результате сильного пожара.
Площадь пожара к настоящему времени достигла двух тысяч квадратных метров. Пламя перекинулось на кровлю соседнего здания.В тушении пламени принимают участие 70 человек и задействованы 20 единиц техники.
Пожару присвоена третья, повышенная категория сложности.
Сообщение о возгорании в центре Ростова-на-Дону появилось с 4.28 мск.