Установлена личность россиянки, погибшей при пожаре в отеле Бангкока

Гражданка России Людмила Бадера 1972 года рождения из Иркутска скончалась в больнице, не приходя в сознание, после пожара в гостинице Grand Park Avenue, сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Таиланде Виталий Анопов.

Людмила Бадера оказалась заблокирована в своем номере, дым и пламя перекрыли выход. "АН" писали, что россиянка выпрыгнула из окна. Когда приехала "скорая" и пожарные, женщина была еще жива, но спасти пострадавшую врачи не смогли.

Еще двое граждан России госпитализированы с отравлением продуктами горения. Супруг погибшей Людмилы Бадеры Игорь, в сознание не приходил. Одну пострадавшую россиянку врачи планируют выписать уже в субботу, сказал Анопов, передает ИТАР-ТАСС.

Напомним, что в пятницу двое из наших соотечественников уже выписаны из госпиталя и вернулись в Россию.

Пожар возник на четвертом этаже на 4-м этаже крупного гостиничного комплекса, в конференц-зале 15-этажной гостиницы Grand Park Avenue в центре Бангкока в четверг в 21:50 по местному времени (18.50. мск). В результате возгорания пострадал 21 человек. Из них, по информации местных властей, 14 россиян, по данным туроператора, их шестеро. Остается неясным, о каком погибшем на месте человеке шла речь в первых сообщениях.

Все российские туристы были застрахованы на 30 тысяч долларов по медико-транспортной страховке, плюс тысяча долларов — это юридическая страховка.

Ситуацию отслеживает консульство РФ в Таиланде.