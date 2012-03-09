Двое погибли при пожаре в московской квартире на Штурвальной

На северо-западе Москвы в Тушино два тела обнаружили пожарные после ликвидации возгорания в панельном 12-этажном жилом доме. Площадь пожара на кухне квартиры, расположенной на девятом этаже, составила 3 кв.м.

"Возгорание произошло в пятницу днем в одной из квартир 12-этажного жилого дома по адресу Штурвальная улица, дом 3", - сказал собеседник агентства Интерфакс. После ликвидации пожара были обнаружены тела двоих погибших.