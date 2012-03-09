Дома будут ночевать жильцы общежития в Новосибирске, где рухнула стена сегодня

В Новосибирском общежитии в пятницу обрушилась не стена с пятого по первый этажи, а только "часть кирпичной кладки несущей стены между третьим и четвертым этажом с краю здания". Угрозы дальнейшего разрушения нет, уверяет МЧС.

Площадь обрушения - 10 квадратных метров. Но обрушился только облицовочный кирпич, сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Анатолий Кузнецов, передает Интерфакс.

Успоеннные специалистами жильцы в количестве 131-го человека, эвакуированные ранее, возвращаются домой.

"АН" ранее, что поступила информация о том, что в Новосибирске в 19.57 по местному времени (16.57мск) в пятницу произошло обрушение стены с первого по пятый этажи общежития, расположенного в Ленинском районе. В результате происшествия никто не пострадал.