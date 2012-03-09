С 1 по 5 этажи обрушилась стена общежития в Новосибирске

В Новосибирске вечером в пятницу произошло обрушение стены с первого по пятый этажи общежития, расположенного в Ленинском районе по адресу улица Станиславского, 23. В результате происшествия никто не пострадал.

Спасатели оперативно эвакуировали из пятиэтажного здания 131 жильца, отключили газ, электричество и водоснабжение. Эвакуированные жители направлены в пункты временного размещения, организованные в школах N20 и N94 Ленинского района города. С жильцами работают психологи МЧС, передает РБК.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, в пятиэтажном кирпичном здании с панельными перекрытиями обрушилась кладка несущей стены между 3 и 4 этажом с краю здания на площади 10 кв.м.

В ликвидации последствий инцидента задействованы 15 единиц техники и 38 человек личного состава. По неподтвержденной информации, обрушился участок стены в общей душевой. Жители общежития предположили, что кладку попросту размыло водой.