В Дагестане против боевиков задействована авиация и артиллерия
9 марта 2012, 18:46 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]
В Дагестане авиация и артиллерия, с воздуха и с земли, в пятницу нанесли удары по лесному массиву в Карабудахкентском районе, откуда был обстрелян вертолет пограничников Ми-8.
Представители правоохранительных органов республики сообщили, что вертолеты огневой поддержки и артиллерия выпустили несколько снарядов по квадрату, из которого вели огонь боевики.
Точное местонахождение экстремистов сейчас устанавливается, передает Интерфакс.
По предварительным данным, экипаж вертолета Ми-8 при выполнении планового облета территории обнаружил в лесах в окрестностях села Губден группу вооруженных людей – около 10 человек. Они открыли огонь по вертолету из автоматического оружия.
МИ-8 получил механические повреждения и совершил аварийную посадку. Экипаж вертолета не пострадал.РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана сообщает, что речь идет о вертолете сотрудников силовых ведомств, но не уточняет, каких именно. В настоящий момент в районе продолжается спецоперация.