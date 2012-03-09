В Дагестане против боевиков задействована авиация и артиллерия

В Дагестане авиация и артиллерия, с воздуха и с земли, в пятницу нанесли удары по лесному массиву в Карабудахкентском районе, откуда был обстрелян вертолет пограничников Ми-8.

Представители правоохранительных органов республики сообщили, что вертолеты огневой поддержки и артиллерия выпустили несколько снарядов по квадрату, из которого вели огонь боевики.

Точное местонахождение экстремистов сейчас устанавливается, передает Интерфакс.

По предварительным данным, экипаж вертолета Ми-8 при выполнении планового облета территории обнаружил в лесах в окрестностях села Губден группу вооруженных людей – около 10 человек. Они открыли огонь по вертолету из автоматического оружия.

МИ-8 получил механические повреждения и совершил аварийную посадку. Экипаж вертолета не пострадал.РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана сообщает, что речь идет о вертолете сотрудников силовых ведомств, но не уточняет, каких именно. В настоящий момент в районе продолжается спецоперация.