В Таиланде трагическая гибель накануне туриста из Красноярска Фёдора Самсонова в результате удара электрического тока высокого напряжения в отеле Dewa Karon Beach Resort, вызвала тотальную проверку электробезопасности всех курортов Пхукета.

"АН" писали, что утром поступили сведения. что 45-летний россиянин скончался, спасая своих детей из гостиничного бассейна. Красноярцы прибыли с детьми на курорт в Пхукете 12 февраля. После трагедии семью Фёдора Самсонова разместили в другом отеле, российское консультво помогает ей с решением всех возникших проблем.

"Это большая трагедия и мы приносим соболезнования семье погибшего ", - сказал представитель компании Tri-Азия, которая управляет Dewa Karon Beach Resort, Ларс Удмарк, передает портал Phuket Gazette. ЧП произошло из-за отсутствия заземления на мостике через бассейн, пояснил он.

Спасатели прибыли в отель сразу после получения сигнала о ЧП в четверг в 8:30 вечера (17.30 мск), сообщает Phuket Gazette.

"Очевидно, что не было намерения причинить вред никому, но мы продолжаем расследование", - сообщил и.о. начальника полиции изданию. Ведется проверка силового кабеля, который вызвал инцидент.

В том, что никто осознанно на курорте туристов не убивает, убеждать, кажется, не следует никого. Но вот сам инцидент чем дальше, тем представляется более смутным.

"В самом бассейне не было никаких проводов", - сообщил представитель управляющей компании Phuket Gazette.

Его слова очень сильно расходятся с информацией из других источников. Как сообщалось, в бассейн упал электрический провод под напряжением в 380 вольт. В этот момент там купались двое детей из России. Одного ребенка успела спасти его мать, находившаяся ближе всех к бассейну. За вторым прыгнул бармен, но он почти сразу потерял сознание от удара током, начав тонуть. Подоспевший отец детей Федор Самсонов прыгнул в воду, вытолкнул из бассейна бармена и мальчика, с ними все в порядке. Однако сам россиянин от последствий удара током скончался в больнице.

Представителем управляющей компании Ларсом Удмарком трагедия описывается совершенно иначе, нежели ее описали очевидцы ранее.

По его словам, дети вообще никакой угрозе не подвергались, а "господин Самсонов, одетый в плавки, схватился за металлический поручень мостика через бассейн" и его шарахнуло током в 380В.

"33-летний директор ресторана Сурасак" (смотри выше) бросился россиянину на помощь ", говорит Удмарк. Он попытался оттащить господина Самсонов от поручней, но" тоже пострадал от поражения электрическим током и упал лицом вниз в бассейн", - передает газета слова Удмарка.

Г-н Сурасак сейчас в больнице, но в сознании и разговаривает. В больницу он поступил в 22 часа по местному времени (через полтора часа после инцидента). "У него повреждена спина и ему делают уколы антибиотиков, поскольку врачи боятся осложнения после того, как он наглотался воды в бассейне", - сообщили в больнице изданию.

Напоследок представитель управляющей компании Ларс Удмарк сообщил, что отель Dewa Karon Beach Resort открылся 7 декабря минувшего года и за прошедшее время никаких инцидентов в нём не было.

"Мы очень активно работаем прямо сейчас, чтобы гарантировать, что все 100% безопасно для гостей, проживающих в отеле, и это самое главное сейчас", - сказал Удмарк. и напомнил, что Dewa Phuket, бутик-курорт на пляже Най Янг, получил семь платиновых наград на выставке "Гостеприимство Азии".

Будем надеяться, что пострадавший бармен (или директор ресторана) Сурасак искренне расскажет полиции, что же произошло на самом деле. Впрочем, Фёдор Самсонов погиб на глазах жены и детей, которые обязательно прояснят ситуацию и без тайского ресторатора.

Напомним, еще одна трагедия в Таиланде с гибелью россиянки, прыгнувшей из окна горящего отеля, произошла вчера в Бангкоке.