Спасаясь от пожара, россиянка прыгнула из окна и умерла в больнице Бангкока

Российская туристка, погибшая в Бангкоке в ночь на пятницу, как выяснилось, выбросилась из окна, спасаясь от огня, полыхавшего в отеле. Пожар начался на 4-м этаже крупного гостиничного комплекса, в конференц-зале Grand Park Avenue, накануне около 22:00.

Пламя разгоралось очень быстро, и уже через несколько минут едкий дым потянулся вверх по этажам. Большинство постояльцев гостиницы почувствовали запах гари и сумели самостоятельно эвакуироваться.

Илкка Ранкама, турист из Финляндии:

"Я был в своей комнате на шестнадцатом этаже и почувствовал сильный запах дыма. Я быстро оделся и побежал к выходу как можно скорее. Пока я шел по пожарной лестнице, дым становился все гуще", сообщил турист из Финляндии Илкка Ранкама, передают Вести.

Единственная погибшая — гражданка России, ее личность в настоящее время пытаются установить. Она оказалась заблокирована в своем номере, дым и пламя перекрыли выход, и россиянка выпрыгнула из окна. Когда приехала "скорая" и пожарные, он была еще жива, но спасти пострадавшую врачи не смогли.

Ликвидировать возгорание удалось очень быстро.

"Мы потушили пожар в течение 20 минут. Мы проверили все номера отеля, провели эвакуацию оставшихся туристов. Всех пострадавших разметили в больницах Бангкока", — сообщил представитель пожарной службы Бангкока Суракиат Лимхаруен.

Пострадавших оказалось около 20 человек, из них, по информации местных властей, 14 россиян, по данным туроператора, их шестеро. Ситуацию отслеживает наше консульство в Таиланде.

"Мы совместно с консульским отделом посольства России в Таиланде и центром защиты прав российских туристов проясняем все обстоятельства случившегося и, главное, устанавливаем личности тех, кто пострадал в результате пожара, поскольку ими были утрачены документы. Речь идет о шести российских туристах. Все они были застрахованы на сумму 30 тысяч долларов, поэтому весь комплекс медицинских услуг, транспортировка будут выплачены из страхового обеспечения этих туристов. На сайте туроператора Pegas Touristik размещен номер телефона организации, которая осуществляет патронат, занимается транспортировкой", - сообщил пресс-секретарьФедерального агентства по туризму Олег Мосеев.

"АН" писали, что в ночь на пятницу в реанимации умерла россиянка в госпитале Клуинамтай Бангкока. Ранее появилась информация, что двое россиян находятся в тяжелом состоянии. Остается неясным, о каком погибшем на месте человеке шла речь в первых сообщениях.

Двое из наших соотечественников уже выписаны из госпиталя и вернулись в Россию.

Напомним, все российские туристы были застрахованы на 30 тысяч долларов по медико-транспортной страховке, плюс тысяча долларов — это юридическая страховка.