Двое пострадавших при пожаре в Бангкоке вернулись в Россию (ВИДЕО)

Вернулись из Таиланда на Родину выписанные из госпиталя в пятницу двое из, по уточненным данным, шести российских туристов, пострадавших во время пожара накануне в гостинице Grand Park Avenue в центре Бангкока.

Об этом сообщила генеральный директор компании Pegas Touristik Анна Подгорная.

"По нашим данным, всего в результате пожара в гостинице Бангкока за медицинской помощью в местные больницы обратились шестеро россиян. Одна гражданка России скончалась от отравления угарным газом, состояние еще одной туристки из РФ оценивается медиками как хорошее. Остальные двое туристов находятся в удовлетворительном состоянии. Таиландская полиция пока не дает никаких комментариев и не называет точную причину пожара", — сказала она, передает ИТАР-ТАСС.

Анна Подгорная также подчеркнула, что "Pegas Touristik передал всю информацию в посольство РФ и Ростуризм".

"АН" писали, что все российские туристы были застрахованы на 30 тысяч долларов по медико-транспортной страховке, плюс тысяча долларов — это юридическая страховка.

По уточненным данным, пожар возник на четвертом этаже 15-этажной гостиницы в четверг в 21:50 мст (18:50 мск). Едкий дым заполнил номера и коридоры на нескольких этажах.

По имевшейся ранее информации "АН" писали, что накакуне в результате пожара один человек погиб на месте. Его гражданство не называется, но по данным посольства РФ, это не россиянин. 21 человек пострадал от ожогов и угарного газа. В ночь на пятницу в реанимации умерла россиянка в госпитале Клуинамтай Бангкока.

Кроме того, в пятницу поступило сообщение о том, что в Таиланде в гостинице Dewa Karon Beach Resort на острове Пхукет вечером 7 марта скончался от электрошока в басссейне, спасая своих детей, 45-летний турист из Красноярска Фёдор Самсонов.