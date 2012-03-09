До $31 тыс. получат россияне, пострадавшие при пожаре в Бангкоке

В Бангкоке консульство России находится на постоянном контакте с властями Таиланда и оказывает содействие соотечественникам, пострадавшим в результате пожара, случившегося в четверг в 21:50 мст (18:50 мск) в 15-этажной гостинице Grand Park Avenue.

АН" писали, что в ночь на пятницу в реанимации умерла россиянка в госпитале Клуинамтай Бангкока. В результате пожара всего пострадал 21 человек. Большинство из них - иностранные туристы, среди которых, по данным посольства РФ, было пятеро россиян: один уже выписан из госпиталя, двое в реанимации, один в обычной палате, одна, как сообщено выше, скончалась.

Пострадавшие во время пожара в гостинице Grand Park Avenue в столице Таиланда россияне застрахованы на сумму 30 тыс долл. Об этом сообщила генеральный директор туристической компании "Пегас Туристик" Анна Подгорная.

"Все пострадавшие при пожаре в гостинице Бангкока российские туристы выехали на отдых в Таиланд по нашей линии, это туристы "Пегаса", - сказала она, передает ИТАР-ТАСС. Подгорная подчеркнула, что "все россияне застрахованы в компании "Европейское туристическое страхование" на сумму 30 тыс долларов по медико-транспортной страховке, плюс тысяча долларов - это юридическая страховка".

"Безусловно, это страховой случай. Туристы получают всю необходимую помощь в рамках страховки. Ситуацию мы держим на контроле", - сказала гендиректор "Пегас Туристик".

По имевшейся ранее информации "АН" писали, что накакуне в результате пожара один человек погиб на месте. Его гражданство не называется, но по данным посольства РФ, это не россиянин.

Кроме того, в пятницу поступило сообщение о том, что в Таиланде в гостинице Dewa Karon Beach Resort на острове Пхукет вечером 7 марта скончался от электрошока в басссейне, спасая своих детей, турист из Красноярска Фёдор Самсонов.