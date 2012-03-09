Пострадавшая при пожаре в отеле Бангкока россиянка умерла в госпитале

В Таиланде скончалась в ночь на пятницу в госпитале россиянка, пострадавшая в результате пожара накануне в гостинице Grand Park Avenue в центре Бангкока. Об этом сообщил полковник местной полиции Раттасак Раксалам, не называя имени погибшей.

Но Раксалам указал, что гражданка России скончалась в пятницу около 04:00 по местному времени /01:00 мск/ в госпитале Клуинамтай в Бангкоке.

По словам Раксалама, в общей сложности в результате пожара пострадал 21 человек. Большинство из них - иностранные туристы, среди которых, по данным посольства РФ, - пятеро россиян. Один из госпитализированных сейчас уже выписан из больницы.

По уточненным данным, пожар возник на четвертом этаже 15-этажной гостиницы в четверг в 21:50 мст (18:50 мск). Едкий дым заполнил номера и коридоры на нескольких этажах.

"АН" писали, что в результате пожара один человек погиб на месте, еще 10 пострадали, из них пятеро - россияне, гражданство остальных не уточняется.

Кроме того, в пятницу поступило сообщение о том, что в Таиланде в гостинице Dewa Karon Beach Resort на острове Пхукет вечером 7 марта скончался от электрошока в басссейне, спасая своих детей, турист из Красноярска Фёдор Самсонов.