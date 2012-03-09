Уголовное дело возбуждено по факту гибели в пожаре девяти человек

Следователи обнаружили основания для возбуждения уголовного дела по факту гибели в селе Моховое Пермского края в пожаре семьи из девяти человек, среди которых семеро детей в возрасте от 4 до 13 лет.

Сотрудники МЧС обнаружили тела 9 человек - матери, отца и детей, уголовное дело озбуждено по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом.

Следователи и эксперты пришли к выводу, что причиной пожара и, как следствие, гибели девяти человек, стал поджог, сообщает сайт Следственного Комитета (СК) РФ.

На месте преступления работают следователи, руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел, группа опытных следователей-криминалистов, эксперт пожаро-техник и группа судебных медиков, прибывших из города Перми.