В Приморье по дороге в школу пропала семилетняя девочка

В Приморском крае пропала школьница. Девочка пропала по дороге в школу. Инцидент произошел в пятницу, 9 марта. Правоохранительные органы Владивостока опубликовали приметы пропавшего ребенка.

Полиция опубликовала приметы девочки: рост 135 см, худощавого телосложения, светлые волосы. Пропавшая девочка была одета в тёмно-синий пуховик, розовую шапку, чёрные сапоги, передает РСН. Семилетняя Екатерина Бурчак к восьми утра пошла в школу. В учебном учреждении она так и не появилась.