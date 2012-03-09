Движение по Сокольнической линии метрополитена приостановлено из-за падения человека на пути. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве уточнили, что человек упал на пути на станции "Парк культуры".





Сотрудники метрополитена обесточили пути, в ближайшее время движение будет восстановлено. О том, пострадал ли упавший на рельсы, не сообщается.