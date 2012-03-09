Погибшая на пожаре в Пермском крае многодетная семья была малообеспеченной

Погибшая на пожаре утром в пятницу в Пермском крае многодетная семья и была малообеспеченной, от отравления угарным газом погибли отец, мать и семеро детей. Восьмой ребенок, живущий с бабушкой, остался сиротой, — написал в своем блоге в Twitter губернатор Пермского края Олег Чиркунов.





Семья стояла на учете в Минсоцразвития по категории "группа риска" так как, отец не имел постоянной работы. Правоохранительными органами проводится проверка причин пожара, — рассказал глава региона.

Как уже сообщали АН, пожар произошел в жилом доме в селе Моховое Кунгурского района в пятницу утром.