Пожар в Grand Park Avenue: один погиб, 10 пострадали, из них 5 - россияне
9 марта 2012, 01:17 [ «Аргументы Недели» ]
В Таиланде, по предварительным данным, пять российских туристов пострадали в четверг во время пожара в 15-этажной гостинице Grand Park Avenue в Бангкоке, сообщил в ночь на пятницу представитель туроператора Pegas Turistik.
Всего в результате пожара в отеле Grand Park Avenue в Бангкоке один человек погиб в четверг, еще 10 пострадали, их гражданство не уточняется.
Представители посольства России в Бангкоке уточняют данные о российских гражданах, пострадавших в результате пожара в отеле в центре столицы Таиланда.
"По предварительным данным, пострадало пять россиян", - подтвердил Интерфаксу по телефону в ночь на пятницу дежурный сотрудник российского диппредставительства.
Он также сообщил, что компания-туроператор занимается размещением российских туристов, эвакуированных из отеля.