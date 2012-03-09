Пожар в Grand Park Avenue: один погиб, 10 пострадали, из них 5 - россияне

В Таиланде, по предварительным данным, пять российских туристов пострадали в четверг во время пожара в 15-этажной гостинице Grand Park Avenue в Бангкоке, сообщил в ночь на пятницу представитель туроператора Pegas Turistik.

Всего в результате пожара в отеле Grand Park Avenue в Бангкоке один человек погиб в четверг, еще 10 пострадали, их гражданство не уточняется.

Представители посольства России в Бангкоке уточняют данные о российских гражданах, пострадавших в результате пожара в отеле в центре столицы Таиланда.

"По предварительным данным, пострадало пять россиян", - подтвердил Интерфаксу по телефону в ночь на пятницу дежурный сотрудник российского диппредставительства.

Он также сообщил, что компания-туроператор занимается размещением российских туристов, эвакуированных из отеля.