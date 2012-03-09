На западе Москвы горит бизнес-центр, сведения о пострадавших уточняются

В Можайском районе на западе Москвы горит здание бизнес-центра на территории бывшей фабрики "Октябрь". Данных о пострадавших к часу ночи пятницы не поступало, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Пожар произошел по адресу: улица Петра Алексеева, дом 12, корпус 2.

"Площадь пожара уточняется, в здании наблюдается сильное задымление", - сказал собеседник агентства РИА Новости.

В пресс-службе столичного ГУМЧС сообщили, что пожару присвоен второй номер сложности по пятибалльной шкале. Из здания эвакуированы 3 человека.

Огонь, который вспыхнул в 23.18 четверга на первом этаже трехэтажного бывшего здания фабрики "Октябрь", где в настоящее время располагаются склады и офисы, тушат 15 пожарных расчетов.