У храма Христа Спасителя задержаны двое молодых людей

В Москве сотрудники полиции задержали двух молодых людей, между которыми возник конфликт. Инцидент произошел в четверг около храма Христа Спасителя. Молодые люди были задержаны и направлены в территориальный отдел полиции.

По данным ГУ МВД России по Москве, конфликт произошел между двумя молодыми людьми у храма Христа Спасителя. Задержанные были направлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и выяснения подробностей произошедшего, передает РИА Новости.