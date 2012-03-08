Под Волгоградом погиб водитель КамАЗа, столкнувшегося с тепловозом

На железнодорожном переезде в Волгоградской области в четверг около 3 часов пополудни столкнулись тепловоз и "КамАЗ", водитель грузовика погиб, тепловоз, который выполнял рабочий рейс, сошел с рельсов.

"На нерегулируемый железнодорожный переезд в 7 км от поселка Гумрак перед идущим тепловозом выехал автомобиль "КамАЗ".

Произошло столкновение, в результате чего водитель грузовика от полученных травм скончался, тепловоз сошел с рельсов", — сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, передает ИТАР-ТАСС.

К нему были прицеплены еще два тепловоза. Вагонов с людьми не было. На месте происшествия причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД, следователи, представители Приволжской железной дороги.